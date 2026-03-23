Модельер Еремкин сообщил о японских модных тенденциях, которые могут быть популярны в России

Модельер, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» МХПИ Денис Еремкин рассказал «Газете.Ru» о японских модных тенденциях, которые могут быть популярны в России.

Эксперт обратил внимание на то, что молодые японские дизайнеры экспериментируют с фактурой, создавая кружево нового поколения через структурированный трикотаж. По мнению Еремкина, именно этот тренд может быть востребован в России раньше других идей из Токио. Фактурный трикотаж с кружевным эффектом теплый, практичный и при этом визуально небанальный.

Модельер подчеркнул, что в отличие от японцев, россияне пока настороженно воспринимают намеренную неровность как прием, а не как недостаток. Однако именно эта живая «неправильность» делает образ небанальным.

Еремкин предложил носить фактурный оверсайз-свитер с неровным краем или асимметричным узором с прямыми брюками и грубой обувью — ботинками на шнуровке или массивными сапогами.

Он также отметил, что токийская мода остается лучшим источником идей для тех, кто ищет альтернативу европейской классике. Токио работает с экспериментом и при этом умеет оставаться носибельным, что особенно ценно для российского покупателя, который хочет одеваться небанально, но не готов жертвовать практичностью ради образа.