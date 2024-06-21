Мобильное приложение для взаимодействия с медиками появится в Татарстане

Министерство здравоохранения Татарстана занимается созданием приложения для мобильных устройств, которое позволит пациентам взаимодействовать с докторами онлайн. Об этом сообщили «Государственные новости» .

Особенностью приложения станет функция видеосвязи с медиками и возможность ознакомления с лечебным планом. Первый замминистра здравоохранения региона Альмир Абашев поделился информацией о разработке на брифинге, посвященном процедуре диспансеризации.

«В приложение будут интегрированы все необходимые формы, включая те, что используются для диспансеризации. Жители смогут заполнять их в удобное время, после чего данные автоматически отправятся к их лечащему врачу», — отметил он.

Абашев добавил, что власти хотят сократить время, которое необходимо, чтобы пройти диспансеризацию.