Многофункциональный комплекс построят в московском районе Марьина Роща

Многофункциональный комплекс с офисами и кардиоцентром появится в жилой части московского района Марьина Роща. Объект построят примерно в десяти минутах ходьбы от станций метро «Марьина Роща» и недалеко от Сущевского Вала. Об этом сообщил сайт properm.ru .

Министр правительства Москвы и глава градостроительного департамента Владислав Овчинский рассказал, что в медицинском учреждении будут кабинеты для приема пациентов, процедурные помещения и учебные аудитории.

На нижнем уровне офисной башни планируют открыть кафе, магазины и просторную зону ожидания. Основное пространство отведут под офисы свободной планировки общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Под обоими корпусами создадут общую подземную парковку с местами для маломобильных гостей.