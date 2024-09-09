Многодетным в России введут дополнительную выплату

В России введут новую ежегодную выплату для многодетных. Президент Владимир Путин поручил правительству приурочить ее ко Дню семьи, любви и верности, сообщили «Известия» .

Пресс-служба Кремля опубликовала список поручений, которые глава государства дал после июльской встречи с финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Путин поручил кабмину рассмотреть возможность учредить ежегодную выплату многодетным семьям, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности, создать цикл телепередач о таких семьях и запустить механизм поддержки школьного родительского сообщества.

Ответственным президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина. Правительство отчитается о проделанной работе до 1 декабря 2024 года.

Текущий год в России проходит под эгидой поддержки семей и сохранения традиционных ценностей. Путин дал старт Году семьи на всероссийском форуме «Родные — Любимые» в январе.