Многодетным семьям из Челябинска выделили 11 земельных участков с начала года

В Челябинске с начала 2024 года многодетным семьям бесплатно в собственность предоставили 11 земельных участков. Об этом рассказала вице-мэр по имущественным и правовым вопросам Надежда Рыльская на аппаратном совещании, сообщило Ura.ru.

По ее словам, еще 15 семей получили взамен этого социальную выплату, а три семьи — денежную компенсацию за участки.

Отмечается, что такие меры поддержки полагаются семьям, воспитывающим трех и более детей, молодым семьям и обманутым дольщикам. Чтобы люди могли претендовать на земельный участок, их должны признать нуждающимися в улучшении жилищных условий.