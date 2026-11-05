Многодетная семья с семью детьми оформила ипотеку в 2026 году

Самой многодетной семьей, оформившей ипотеку в 2026 году, стала семья с семью детьми. Об этом РИА Недвижимость сообщила замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Больше всего заявок на ипотеку поступило от семей с двумя детьми — 43%. На втором месте семьи с одним ребенком — 36,3%, на третьем — с тремя детьми (14,7%). Далее идут семьи с четырьмя детьми (4%) и с пятью (1,3%).

«Доля же заявок на ипотеку от семей с десятью и более детьми не превышает 0,3%», — отметила она.