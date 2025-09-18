Mkset.ru: Баймакский и Салаватский районы Башкирии славятся богатым урожаем грибов

Осенний грибной сезон в самом разгаре. Благоприятная погода создает отличные условия для успешной «тихой охоты». Наиболее подходящие зоны для сбора расположены вдали от дорог, заводов и городских поселений, сообщил Mkset.ru .

Башкирия славится щедрыми дарами природы, привлекающими поклонников грибной охоты. Так, в Белорецком районе легко найти белые грибы, подберезовики, маслята и грузди.

Еще одно известное место — Баймакский район, где собирают грузди, опята, шампиньоны и волнушки. С корзинами белых грибов, маслят и подосиновиков возвращаются из лесов Салаватского района. Популярностью также пользуются Ишимбайский, Мечетлинский и Хайбуллинский районы.