MK.Ru: в Хакасии провалился эксперимент с новым графиком вывоза мусора

В Хакасии продолжается борьба с накоплением мусора. Республика сменила оператора по вывозу отходов после многолетних проблем, однако вопрос остается нерешенным. Об этом сообщил MK.Ru .

Так, эксперимент с новым графиком не увенчался успехом из-за протестов местных жителей, которых не устроило нововведение. Власти пока не могут навести порядок в системе, а прокуратура продолжает находить нарушения у старого подрядчика.

Компания «Аэросити-2000», получившая контракт на вывоз отходов на 10 лет, уже в 2023 году лишилась статуса регоператора в двух из пяти зон из-за нарушений. Часть территорий перешла к местному «Экопарку», что вызвало вопросы у населения, добавили «Государственные новости».