MK.Ru: учителей в Мурманскую область привлекает высокая зарплата

Учителей в Мурманскую область привлекают длительный отпуск и высокая зарплата. Благодаря программе «Курс на Север» зарплаты учителей в регионе в три раза выше, чем в других субъектах России, пишет сайт МК.Ru .

В регион переехали 400 педагогов. Для заполярных учителей предусмотрен более длительный отпуск — в среднем 25 дней, сообщают «Государственные новости».

Участники программы отметили, что средняя зарплата учителей в Заполярье намного выше той, которую они получали в предыдущих местах работы. Они также указали на высокий уровень образования в регионе, оснащенность школ современным оборудованием и разнообразие бесплатных секций для детей.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подчеркнул, что педагоги находятся в числе основных целевых групп программы, поскольку Арктика и Крайний Север нуждаются в высококвалифицированных преподавателях.