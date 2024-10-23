MK.RU: стоимость элитного съемного жилья в Москве достигла исторического максимума в 4,2 млн рублей

В Москве за последние месяцы цены на рынке аренды элитной недвижимости достигли рекорда. Так, самую дорогую квартиру можно снять за 4,2 миллиона рублей в месяц, сообщает сайт mk.ru .

Большинство предложений высокобюджетного жилья находятся в районе Арбат — Кропоткинская. Вторую позицию занял Пресненский район. Больше трети вариантов для состоятельных клиентов имеют площадь от 200 до 300 квадратных метров.

За последний квартал этого года стоимость элитных локаций выросла в два раза. Это объясняется высоким спросом и недостатком предложений, так как часть объектов переходит в нишу бизнес-класса.