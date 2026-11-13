MK.RU: россиянкам рассказали, как сделать зимний макияж на тусклой коже

Зимой кожа тускнеет из-за дефицита солнца и сухого воздуха отопления, поэтому привычный летний макияж перестает освежать лицо. Об этом говорится в материале MK.RU .

Перед нанесением тона кожу необходимо увлажнить сывороткой с гиалуроновой кислотой и плотным, но не жирным кремом, дав средствам впитаться две-три минуты. Тон следует наносить тонким слоем, а консилер использовать точечно. Плотное покрытие на тусклой коже, напротив, подчеркнет серость.

Главным инструментом сезона названы румяна. Кремовые текстуры сливаются с кожей, создавая эффект прогулки на морозе. Оттенок советуют выбирать холодный — розовый, ягодный или приглушенный коралловый, нанося его выше классической линии, на верхнюю часть скул ближе к виску.

Зимнюю усталость чаще всего выдает взгляд. Синяки под глазами лучше перекрывать бежево-розовым консилером с персиковым подтоном, а раскрыть взгляд помогут подкрученные ресницы и легкая растушевка серо-коричневого карандаша. Черные смоки-айс утяжеляют лицо, тогда как теплый шиммер на подвижном веке возвращает взгляду открытость. Брови советуют подкрашивать деликатно, делая акцент либо на глаза, либо на губы. Влажный финиш на губах считается признаком увлажненности. В конце макияжа используют термальную воду или фиксирующий спрей.