MK.Ru: россиян могут начать штрафовать на 10 тысяч рублей за собачьи экскременты

Законопроект о штрафах за несоблюдение правил выгула животных готовят в России. Об этом сообщил MK.Ru .

Предполагается, что жителей РФ начнут привлекать к административной ответственности за неубранные собачьи экскременты. Инструментом наказания станут штрафы. Их размер будет варьироваться от 1500 до 10 тысяч рублей.

Соответствующее предложение могут принять в сентябре или октябре 2024 года, добавил сайт RostovGazeta.ru.