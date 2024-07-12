MK.Ru: россиян могут начать штрафовать на 10 тысяч рублей за собачьи экскременты

Законопроект о штрафах за несоблюдение правил выгула животных готовят в России. Об этом сообщил MK.Ru.

Предполагается, что жителей РФ начнут привлекать к административной ответственности за неубранные собачьи экскременты. Инструментом наказания станут штрафы. Их размер будет варьироваться от 1500 до 10 тысяч рублей.

Соответствующее предложение могут принять в сентябре или октябре 2024 года, добавил сайт RostovGazeta.ru.

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