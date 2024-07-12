Сегодня 11:24 MK.Ru: россиян могут начать штрафовать на 10 тысяч рублей за собачьи экскременты
Законопроект о штрафах за несоблюдение правил выгула животных готовят в России. Об этом сообщил
MK.Ru.
Предполагается, что жителей РФ начнут привлекать к административной ответственности за неубранные собачьи экскременты. Инструментом наказания станут штрафы. Их размер будет варьироваться от 1500 до 10 тысяч рублей.
Соответствующее предложение могут принять в сентябре или октябре 2024 года, добавил сайт
RostovGazeta.ru.
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