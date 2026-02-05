MK.Ru: постоянную регистрацию в апартаментах по-прежнему оформить нельзя

Решение Конституционного суда о временной регистрации в апартаментах вызвало у владельцев надежды на изменения. Однако риелтор Ольга М. посоветовала не спешить с выводами, сообщил MK.Ru .

Специалист назвала решение инстанции временным правовым мостом, отметив, что постоянную регистрацию в апартаментах по-прежнему оформить нельзя. Временная прописка возможна при соблюдении ряда условий.

Эксперт посоветовала проверить статус объекта через Росреестр, подготовить базовый пакет документов и обратиться за временной регистрацией в МФЦ. По ее словам, при отказе важно требовать письменное заключение с указанием причин и ссылаться на позицию Конституционного суда РФ.