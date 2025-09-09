Mk.ru: перегон «Международная – Бухарестская» стал самым шумным местом петербургского метро

Журналисты «МК в Питере» провели исследование уровня шума в петербургском метрополитене и обнаружили, что на многих станциях горожане подвергаются серьезной акустической атаке.

По словам корреспондентов, официальные ведомства не придают значения проблеме шума, ссылаясь на устаревшие нормы и отсутствие обращений. Однако жители Северной столицы продолжают жаловаться на невыносимый грохот в вагонах и на станциях.

По результатам замеров, проведенных профессиональным шумомером Testo 816-2 2 класса точности, самые высокие уровни шума зафиксированы на перегоне «Международная — Бухарестская» (фиолетовая линия) — 103,2 дБА, станции «Московские ворота» (синяя линия) — максимальный уровень шума достиг 103 дБА, а также на станции «Международная» (фиолетовая линия) — 102 дБА. Замкнули пятерку самых шумных мест метро Санкт-Петербурга станции «Лиговский проспект» (оранжевая линия) и «Чернышевская» (красная линия) с показателями 101,1 и 100,6 дБА соответственно.