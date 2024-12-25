MK.Ru: эксперты призвали перенимать опыт других стран в сфере кибербезопасности

Банковские мошенники создали новую реальность для россиян, в которой недостаточно просто не разговаривать с незнакомцами и не переводить средства на «безопасные счета». Эксперты по кибербезопасности советуют удалять приложения банков со смартфона или завести для них отдельный гаджет, написал сайт MK.Ru .

Врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Хасин заявил на круглом столе Совфеда, что угрозы в сфере кибербезопасности становятся все более актуальными. За три года работы информационной системы «Аштифишинг» было выявлено более 765 тысяч противоправных интернет-ресурсов, включая подменные сайты. Однако даже новейшие программные решения не всегда справляются с атаками мошенников.

Представитель Центра биометрических технологий Дмитрий Соболев отметил неравенство между простыми гражданами и аферистами в российском киберпространстве.

Эксперты предлагают обратиться к опыту соседних стран. Например, Казахстан уже внедрил обязательное прохождение биометрической проверки при получении кредита в банке. В странах Юго-Восточной Азии денежные переводы от определенной суммы можно сделать только через биометрию.