MK.Ru: эксперты призвали перенимать опыт других стран в сфере кибербезопасности

Банковские мошенники создали новую реальность для россиян, в которой недостаточно просто не разговаривать с незнакомцами и не переводить средства на «безопасные счета». Эксперты по кибербезопасности советуют удалять приложения банков со смартфона или завести для них отдельный гаджет, написал сайт MK.Ru.
Врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Хасин заявил на круглом столе Совфеда, что угрозы в сфере кибербезопасности становятся все более актуальными. За три года работы информационной системы «Аштифишинг» было выявлено более 765 тысяч противоправных интернет-ресурсов, включая подменные сайты. Однако даже новейшие программные решения не всегда справляются с атаками мошенников.
Представитель Центра биометрических технологий Дмитрий Соболев отметил неравенство между простыми гражданами и аферистами в российском киберпространстве.
Эксперты предлагают обратиться к опыту соседних стран. Например, Казахстан уже внедрил обязательное прохождение биометрической проверки при получении кредита в банке. В странах Юго-Восточной Азии денежные переводы от определенной суммы можно сделать только через биометрию.
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