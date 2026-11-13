MK.RU: дизайнеры объявили клетку главным принтом сезона весна–лето 2027

Клетка станет главным принтом сезона весна–лето 2027 года. Об этом сообщили дизайнеры на показах, где узор появился в коллекциях Dior, Louis Vuitton, Burberry, Simone Rocha, Marni и Gucci, пишет MK.RU .

В 2026 году модная индустрия переживает эпоху «printmaxxing» — тренда на максимализм в принтах. Популярность клетки перешла на новый уровень: она перестала быть исключительно осенним узором и стала базой для любого сезона. Дизайнеры переносят этот паттерн на легкие платья, юбки из шелка, хлопка и шифона, меняя масштаб, цвет и фактуру узора.

Клетка имеет множество вариаций: виши подходит для рубашек и сарафанов, тартан — для пальто и костюмов, баффало добавляет брутальности, а гленчек остается сдержанным деловым вариантом. В 2027 году дизайнеры предлагают сочетать в одном образе несколько видов клетки разных форм и цветов, выдерживая их в единой цветовой температуре (теплой или холодной). Самый безопасный способ следовать тренду — сочетать одну клетчатую вещь с нейтральным образом, например, рубашку виши с прямыми джинсами.

В мужском гардеробе клетка остается классикой. Для повседневного образа достаточно рубашки в клетку поверх белой футболки или пиджака в сдержанной гамме. На осень и зиму актуальны клетчатые пальто и брюки, которые также рекомендуется комбинировать с однотонными базовыми вещами.