MK.Ru: британские ученые выявили связь между отказом от курения и психикой

Британские ученые провели исследование и выяснили, что действия для отказа от курения эффективны независимо от истории ментального здоровья. Об этом сообщил сайт MK.Ru.

Исследователи установили, что состояние психического здоровья человека не влияет на эффективность средств для прекращения курения. В целом ученые не нашли доказательств того, что какой-либо метод отказа от вредной привычки был более или менее эффективным для людей с расстройствами.

Как сообщила газета «Взгляд», результаты исследования помогут курильщикам и врачам принимать обоснованные решения при выборе методов отказа от курения.

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