«Мясной клей» нашли в сосисках российских производителей

Запрещенную в России и на внешних рынках микробную трансглютаминазу, также известную как «мясной клей», нашли специалисты Россельхознадзора в продукции четырех компаний, включенных в список экспортеров. Как сообщили в пресс-службе ведомства , в отношении нарушителей ввели усиленный лабораторный контроль.

Запрещенный к использованию в пищевой промышленности фермент нашли в куриных сосисках компании «Стародворские колбасы» из Владимирской области и сосисках из индейки пензенской фирмы «Крестьянское хозяйство Макарова И.М.».

Еще одним источником «мясного клея „стали детские сосиски „Великолукского мясокомбината“ из Псковской области. Также микробную трансглютаминазу нашли в твороге „Алтайская буренка“, который поставлялся в детский сад в Ханты-Мансийском автономном округе.

Образцы для исследований специалисты Россельхознадзора взяли в магазинах Мордовии и Пензенской области.

Также в ходе проверки специалисты нашли жиры растительного происхождения в плавленом сыре ООО «7 Утра» из Воронежской области, и питьевом молоке «Саратовского молочного комбината». Эта продукция также была доступна обычным потребителям.

Все результаты проверки о выявленной небезопасной и некачественной продукции специалисты направили в Роспотребнадзор.

Диетолог Полина Журавлева напомнила, что микробная трансглютаминаза, или «мясной клей», ослабляет защитный механизм желудочно-кишечного тракта, что создает условия для роста вредных микроорганизмов. Кроме чрезмерное потребление фермента приводит к развитию болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также плохо сказывается на сердце и сосудах.