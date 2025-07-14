Митинг, посвященный освобождению Вильнюса от фашистов, состоялся в Москве

В Москве возле литовского посольства прошел митинг, организованный в память освобождения Вильнюса от нацистских войск. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Около 300 человек пришли почтить историческое событие, демонстрируя солидарность и уважение к подвигу советских солдат. Активисты держали транспаранты с надписями «Память не снести», «Память и правду не отменить», выражая стремление сохранить историю.
Отдельное внимание уделялось офицерам, возглавлявшим освобождение Вильнюса, фотографии которых участники акции также принесли с собой.
Суд признал долг Блиновской в 13 млн рублей перед Сбербанком
Стало известно о состоянии отравившихся хлором сотрудников «Баден-Бадена»
«Аэрофлот» разрешил пассажирам брать по две переноски с животными в салон
Режим работы светофоров скорректировали еще в 3 округах Подмосковья
«Мы все глядим в Наполеоны». Что означает «коалиция желающих» Макрона
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 2,5 тысячи заявок за неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте