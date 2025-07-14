В Москве возле литовского посольства прошел митинг, организованный в память освобождения Вильнюса от нацистских войск. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Около 300 человек пришли почтить историческое событие, демонстрируя солидарность и уважение к подвигу советских солдат. Активисты держали транспаранты с надписями «Память не снести», «Память и правду не отменить», выражая стремление сохранить историю.

Отдельное внимание уделялось офицерам, возглавлявшим освобождение Вильнюса, фотографии которых участники акции также принесли с собой.