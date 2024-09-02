«Только одно условие: не подглядывать в интернет». Мишустин озадачил школьников в Лобне

Мишустин попросил школьника из Лобни решить задачу без интернета

Фото: РИА «Новости»

Председатель правительства Михаил Мишустин побывал 2 сентября в инженерно-техническом лицее «Авиатика» в Лобне. Он поговорил со школьниками и попросил их решить задачу, сообщила «Российская газета».

Глава правительства зашел в кабинет по физике, где находились старшеклассники. Он предложил им задачу на выбор — попроще или посложнее. Гимназисты выбрали второй вариант. Мишустин написал условия на доске и отправился осматривать школу.

«Только одно условие: не подглядывать в интернет», — отметил Мишустин и добавил, что в Сети много ресурсов, где можно подглядеть ответы.

После подсказки от председателя правительства школьники с задачей справились. Три года назад Михаил Мишустин в честь Дня знаний посетил Физтех-лицей имени Капицы. Тогда он поздравил учительницу и озадачил 11-классников — они не смогли найти решение задачи от премьера.

В России оптимизируют дорожные камеры. Что изменится и зачем это нужно

Konstantin Kokoshkin

Мишустин и Воробьев поздравили с Днем знаний лицеистов «Авиатики» в Лобне

Источник фото: Константин Семенец

«Налетели словно черти». Что известно о нападении на свадебный автобус в Щелкове

ГСУ СК РФ по Московской области

Вместе теплее: большой коллектив Мособлгаза встретил профессиональный праздник

Слово за слово и два удара с ноги. Таксист — о нападении и ДТП в Люберцах

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте