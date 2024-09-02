«Только одно условие: не подглядывать в интернет». Мишустин озадачил школьников в Лобне

Председатель правительства Михаил Мишустин побывал 2 сентября в инженерно-техническом лицее «Авиатика» в Лобне. Он поговорил со школьниками и попросил их решить задачу, сообщила «Российская газета» .

Глава правительства зашел в кабинет по физике, где находились старшеклассники. Он предложил им задачу на выбор — попроще или посложнее. Гимназисты выбрали второй вариант. Мишустин написал условия на доске и отправился осматривать школу.

«Только одно условие: не подглядывать в интернет», — отметил Мишустин и добавил, что в Сети много ресурсов, где можно подглядеть ответы.

После подсказки от председателя правительства школьники с задачей справились. Три года назад Михаил Мишустин в честь Дня знаний посетил Физтех-лицей имени Капицы. Тогда он поздравил учительницу и озадачил 11-классников — они не смогли найти решение задачи от премьера.