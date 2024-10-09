Миронов рассказал, что в стройсберкассах жилье обойдется гражданину в 2,5 раза дешевле

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с радио Sputnik рассказал принцип работы стройсберкасс.

Как пояснил политик, стройсберкассами называют кредитные учреждения, где люди смогут накапливать на жилье, которое обойдется примерно в 2,5 раза дешевле. Если ипотека — это американская модель приобретения недвижимости через залог, то стройсберкасса является европейской моделью.

«45% жилья в Германии приобретается через них. Должен сказать, что этот законопроект поддержал Марат Хуснуллин», — сообщил Мирнов.

Он пояснил, что кроме жилья использовать этот механизм ни для чего другого нельзя.