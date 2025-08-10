Миронов призвал развивать фармакологию без ущерба для россиян

В ГД призвали ввести исключения из правил «второй лишний» при закупках лекарств

В России нужно при госзакупках лекарств ввести исключения из правила «второй лишний». С таким предложением выступил депутат Сергей Миронов, его слова опубликовала пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду».

Парламентарий выразил уверенность, что пока в России не отладили лекарственную цепочку от производителей до пациента, а также не доказали, что отечественные препараты не уступают импортным, вводить тотальные ограничения нельзя.

«Российскую фармакологию нужно развивать, но без ущерба для граждан. Призываю правительство проанализировать ситуацию и предусмотреть исключения для препаратов, у которых нет полноценных аналогов», — сказал он.

Миронов напомнил, что с 1 сентября 2025 года при госзакупках преимущество отдадут российским производителям препаратов полного цикла, а иностранные препараты закупать не станут в случае наличия отечественных аналогов.

«Замена препаратов другими, даже близкими по составу — для пациентов непростой, а порой и болезненный процесс. Он осложняется нерасторопностью чиновников, которые отвечают за своевременную закупку лекарств. Люди вынуждены тратить деньги на покупку критически важных препаратов», — подчеркнул политик.

Депутат призвал Минздрав и правительство прислушаться к мнениям пациентов, прямо указывающих на проблемы в связи с вступлением правила «второй лишний» в полную силу.

Ранее Миронов предложил лечить за счет государства всех россиян с редкими заболеваниями.