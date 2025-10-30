Миронов назвал слухами сообщения о назначении ветерана СВО Худякова своим заместителем

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов не подтвердил информацию о том, что ветеран специальной военной операции Роман Худяков назначен его заместителем. Об этом парламентарий заявил в комментарии сайту «Ридус».
«Эти слухи не соответствуют действительности», — сказал Миронов.
Сейчас в социальных сетях активно распространяются сообщения о вступлении бывшего депутата Государственной думы от ЛДПР Романа Худякова в партийное руководство.
