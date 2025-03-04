MIR24.TV: передача данных о съемщиках в МВД не повлияет на рынок аренды

Депутаты Госдумы предложили ввести обязанность владельцев квартир информировать МВД и управляющие компании о жильцах, сдающих помещения в аренду. О возможных последствиях этой инициативы рассказал MIR24.TV .

Директор Нижегородского центра научной экспертизы и вице-президент Нижегородской гильдии риелторов Татьяна Романчева считает, что данное предложение связано с необходимостью усиления контроля над миграционными процессами и повышения антитеррористической защиты граждан.

«Проблема в том, что большинство сделок по аренде жилья проходят „втемную“. Почему не регистрируют договора аренды? Чтобы не платить налоги: большинство собственников могут подумать, что с них при передаче данных о съемщиках могут запросить налог», — сказала она.

Кроме того, Романчева подчеркнула, что потенциальное изменение вряд ли окажет значительное воздействие на российский жилищный рынок. По моему мнению, предлагаемая мера не окажет существенного влияния на рынок аренды, прокомментировала она.