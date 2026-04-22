«Мир квартир»: в Подмосковье сильнее всего за год подешевели участки на Осташковском шоссе

В Подмосковье за год больше всего подешевели земельные участки на Осташковском, Ильинском и Рублево-Успенском шоссе. Об этом сообщило РИА «Недвижимость» со ссылкой на данные сервиса «Мир квартир».

По информации аналитиков, в период с апреля 2025 года средняя стоимость участков снизилась на 10 из 25 направлений. Наибольшее падение цен отмечено на Осташковском шоссе (-7,8%), Ильинском (-7,5%), Рублево-Успенском (-6,6%), Боровском (-3,4%) и Егорьевском (-3,1%) шоссе.

В то же время на остальных 15 направлениях зафиксирован рост цен. Сильнее всего стоимость увеличилась на Дмитровском (+10,9%), Симферопольском (+10,2%), Рогачевском (+9,3%), Каширском (+9%) и Ярославском шоссе (+8,3%).