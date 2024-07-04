«Мир 24»: при покупке кондиционера стоит присмотреться к моделям с Wi-Fi
Спрос на кондиционеры значительно вырос с приходом изнуряющей жары. На какие дополнительные опции стоит обратить внимание при покупке устройства, рассказал сайт «Мир 24».
Отличный вариант — модели с Wi-Fi. Соответствующий модуль позволяет удаленно управлять сплит-системой и контролировать температуру в квартире.
Система сложной очистки — опция, при наличии которой не придется дополнительно проветривать помещение. Так, ультрафиолетовая лампа избавляет комнату от различных вирусов и бактерий.
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