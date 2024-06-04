«Мир 24»: найденный в Норфолке круг использовался в ритуальных целях

Археологи разгадали предназначение деревянного круга, найденного на пляже в Норфолке и датируемого 2049 годом до н. э. Об этом сообщил «Мир 24» .

Ученые выяснили, что таинственный круг, называемый Холм I, или Сихендж, использовали в ритуальных целях. Во времена, когда сооружение возводили, климат в тех краях был очень суров.

Местные жители верили, что высшие существа смогут защитить их от морозов и непогоды.