Минздрав решил изменить порядок медосмотра водителей на состояние опьянения

Минздрав разработал новый порядок проведения медосвидетельствования водителей на состояние алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект находится на этапе публичного обсуждения.

Специалисты уточнили особенности проведения медосвидетельствования и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медицинской помощи. В частности, людям, пострадавшим в ДТП.

«Уточнены вопросы проведения медицинского освидетельствования лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии наркотического опьянения, либо потребило психоактивное вещество без назначения врача», — говорится в документе.

Кроме того, в Минздраве предложили изменить перечень основных групп наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся исследования. Такие вопросы, как получение информированного добровольного согласия на проведение медосмотра или вынесения заключение об отказе от него, также были уточнены.

Ранее в Минздраве решили изменить порядок прикрепления к поликлиникам, предоставив россиянам возможность сделать это через личный кабинет в «Госуслугах», причем во всех регионах страны.