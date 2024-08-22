Минздрав Подмосковья обновил состав Общественного совета

Общественный совет при Минздраве Московской области обновил свой состав на прошедшем 22 августа заседании. Министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк назвал это «знаковым событием» для области.

«Мы обновляем состав Общественного совета, независимого посредника между здравоохранением и гражданами. С его помощью мы хотим стать лучше и понятнее для жителей, медицинского сообщества, общественных организаций, всех заинтересованных», — отметил министр на открытии заседания.

Сапанюк признал, что иногда действительно не хватает системной обратной связи от общества. Он отметил, что свежим взглядом со стороны можно лучше увидеть проблему и пути ее решения, а также направить медицинские организации в нужное русло. Это ценный инструмент управления качеством медпомощи, подчеркнул министр.

Глава подмосковного минздрава отметил, что уровень доверия граждан к системе здравоохранения растет, в этом году он вырос в 6,5 раз.

«Мы понимаем, какой груз ответственности ляжет на его (Общественного совета — прим. ред) плечи, он может рассчитывать на поддержку со стороны ведомства, максимально будем помогать ему в этом непростом, но важном деле» -добавил Сапанюк.

Председателем Общественного совета избрали Николая Дайхеса, его замом стала Нина Суслонова.