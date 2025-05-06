Минздрав опубликовал проект об обязательной отработке для выпускников медвузов

Минздрав России предложил законопроект, обязывающий выпускников бюджетных отделений медицинских вузов и колледжей отработать от одного до трех лет в государственных или частных клиниках, участвующих в системе ОМС. Инициативу опубликовали на сайте правовых актов.

Те, кто откажется от обязательной отработки, должны будут возместить государству стоимость обучения в тройном размере — для выпускников медицинских вузов это может составить более 3,5 миллиона рублей.

Инициатива направлена на решение кадрового дефицита в здравоохранении: по данным ведомства, сегодня в отрасли не хватает 29 тысяч врачей и 63 тысяч средних медицинских работников. Согласно пояснительной записке, около 35% выпускников медицинских вузов и 40% выпускников колледжей после получения бесплатного образования не идут работать в государственные медицинские учреждения.

В отличие от советской системы распределения, новый законопроект позволяет выпускникам самостоятельно выбирать место работы в любом регионе страны.