Минздрав Омской области: в октябре в регионе родились 1074 ребенка, девочки преобладают

В прошлом месяце в роддомах Омской области родилось 1074 ребенка, из них 578 девочек и 496 мальчиков. Об этом написал сайт gorod55.ru, ссылаясь на региональный минздрав.
По словам местного министра здравоохранения Дмитрия Маркелова, большая часть родившихся детей приходится на Омск — 1019 новорожденных. Среди районов в лидеры вышли Тарский, где на свет появилось 12 младенцев, Исилькульский — с точно таким же количеством детей, и Большереченский, где родилось девять малышей.
Девять семей в прошлом месяце стали счастливыми «обладателями» двойняшек, говорится в сообщении ведомства.
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