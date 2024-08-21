Минцифры России напомнило условия участия в дистанционном голосовании в сентябре

Фото: Медиасток.рф

Минцифры России объявило, что в преддверии выборов 8 сентября 2024 года на портале госуслуг открыли интерактивную форму подачи заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. Подать заявку могут граждане, обладающие активным избирательным правом.

Отправить заявление можно не позднее, чем за три дня до голосования, а в регионах с многодневным голосованием — за три дня до первого дня. С подробностями участия в ДЭГ можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, проголосовать онлайн с помощью телефона или компьютера можно будет с 08:00 до 20:00 с 6 по 8 сентября 2024 года.

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