Минтранс сообщил о запуске 38 автобусов из Копейска в Челябинск

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области приняло меры после жалоб жителей Копейска на сложности с поездками до административного центра. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным организации, уже в ноябре между городами начнут курсировать 38 новых автобусов среднего и большого классов.

«На маршруте № 123 „Копейск — Парк Гагарина“ будет работать до 22 машин большого класса плюс три резервные, на маршруте № 125 „Копейск — ЖД вокзал“ — 16 машин среднего класса плюс два резервные», — отметили в министерстве.

Известно, что каждый из автобусов относится к низкопольному виду. Салоны общественного транспорта оборудованы кондиционерами. Пассажирам предоставили возможность оплаты по банковской и транспортной картам, а также наличными.