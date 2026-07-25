Минтранс принял новые правила помощи маломобильным пассажирам при авиаперелетах

Маломобильные пассажиры смогут бесплатно резервировать места в салоне при покупке билета, до начала регистрации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Пассажиру достаточно уведомить авиакомпанию об ограничениях по здоровью, и все сделают автоматически. Если маломобильный ветеран СВО летит с сопровождающим, им предоставят места рядом без дополнительной платы.

В самолете можно будет бесплатно провозить протезы и средства для ухода за ними.

При необходимости пассажира с ограничениями здоровья встретят у входа в терминал, предоставят кресло-коляску, помогут нести багаж и проходить досмотр. Такую же услугу ему окажут в аэропорту прибытия, причем бесплатно.

Правила вступят в силу с 1 сентября.

Ранее Министерство транспорта утвердило единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на своих объектах. В зависимости от размера узла там будут зоны пеленания, кормления и игровые пространства.