Минтранс Пермского края утвердил список аварийно-опасных участков дорог

Минтранс Пермского края опубликовал перечень аварийно-опасных участков автодорог общего пользования местного значения, выявленных за прошлый год. Об этом написал сайт properm.ru .

В список вошли следующие перекрестки Перми: Окулова — Дзержинского; круг на Строителей — Куфонина; Карпинского — Декабристов; Мира — Леонова; Компрос — Луначарского; Попова — Окулова; Крисанова — Екатерининская; Лебедева — Соломина; Уинская — Юрша; Соликамская — Мостовая; Грибоедова у остановки Ива; Островского — Революции.

В среднем на этих участках в прошлом году произошло от трех до пяти происшествий. Самое большое количество человек — семеро — пострадали на Садовом.

Власти предлагают следующие решения проблемы: изменение режима работы светофоров; установка дополнительных дорожных знаков «Уступи дорогу» с разметкой; перенос остановки; комплекс фотовидеофиксации.

Также планируются долгосрочные мероприятия, такие как переустройство пути при строительстве моста через Каму с подходами на Окулова и перекрестка при реконструкции улицы Мира.