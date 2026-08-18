Минтранс напомнил о новых правилах на транспорте с сентября

Минтранс: с 1 сентября билеты на электрички можно будет вернуть онлайн

Новые правила для пассажиров поездов, самолетов и общественного транспорта вступят в силу в России с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Одним из изменений станет возможность вернуть билеты на пригородные поезда онлайн. Пассажирам больше не потребуется обращаться для этого в железнодорожную кассу.

Изменится порядок предоставления специальных мест в поездах. В первую очередь ими смогут воспользоваться пассажиры с ограниченными возможностями здоровья, использующие кресла-коляски.

Кроме того, перевозчики должны будут информировать пассажиров поездов дальнего следования об изменениях условий поездки. Уведомление потребуется, например, при изменении расписания или других параметров перевозки.

Отдельные требования начнут действовать в отношении обслуживания пассажиров с инвалидностью в аэропортах и самолетах. Они предусматривают не только создание необходимых условий, но и организацию сопровождения и помощи на разных этапах поездки.

Еще одним нововведением станет возможность подтверждать право на льготный проезд в общественном транспорте через мессенджер «Макс». В Минтрансе рассчитывают, что это упростит проверку льгот пассажиров.

Ранее Юрист Матюшенков объяснил новые требования к билетам защитой прав пассажиров.