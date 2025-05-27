Минтранс: более 60% нижегородцев выразили недовольство работой общественного транспорта

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре, посвященной обновленной маршрутной сети, обнародовало результаты исследования, связанного с оценкой качества работы общественного транспорта. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

Соответствующий опрос проводился с 25 марта по 25 апреля 2025 года. В нем приняли участие более 1100 человек, большинство из которых — жители Нижнего Новгорода в возрасте от 18 до 44 лет. Недовольство функционированием общественного транспорта выразили 64,9% респондентов.

Самым популярным видом городского транспорта стали автобусы — их выбрали 35,5% опрошенных. Именно развитие автобусного транспорта нижегородцы считают наиболее важным.