Минстрой России сообщил о передаче регионам норм машино-мест в новостройках

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил РИА Недвижимость , что решение о пересмотре норматива обеспеченности жилья парковочными местами, аналогичного принятому в Москве, остается на усмотрение регионов.

В августе власти Москвы утвердили новые нормативы для новостроек: на каждую квартиру площадью до 70 квадратных метров должно приходиться 0,8 машино-места, от 70 до 100 квадратных метров — 1,2, свыше 100 квадратных метров — 1,6.

Стасишин подчеркнул, что каждый регион самостоятельно определяет свою позицию по этому вопросу. Он также напомнил, что в 2022 году снижение норматива обеспеченности машино-местами было антикризисной мерой, когда регионам советовали не стремиться строить по парковочному месту на каждую квартиру.