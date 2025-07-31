Минспорта Нижегородской области объявило о создании сквера в честь вратаря Коноваленко

Трудовой коллектив ГАЗ выступил с инициативой создания в Нижнем Новгороде сквера в честь легендарного российского и мирового хоккеиста Виктора Коноваленко. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой региональное министерство спорта.

Именной сквер планируют разбить на проспекте Ильича, от улицы Красных Партизан до улицы Ватутина. Предложение о создании сквера, посвященного вратарю, получило единогласную поддержку комитета городской думы.

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