Минспорта Нижегородской области объявило о создании сквера в честь вратаря Коноваленко

Трудовой коллектив ГАЗ выступил с инициативой создания в Нижнем Новгороде сквера в честь легендарного российского и мирового хоккеиста Виктора Коноваленко. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой региональное министерство спорта.
Именной сквер планируют разбить на проспекте Ильича, от улицы Красных Партизан до улицы Ватутина. Предложение о создании сквера, посвященного вратарю, получило единогласную поддержку комитета городской думы.
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