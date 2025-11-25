Минсоцзащиты Хабаровского края заявило, что 2 тыс. семей получили выплаты на первенца

Хабаровский край активно реализует региональную программу «Поддержка семьи», включенную в национальный проект «Семья». Одной из ключевых мер поддержки молодых семей в регионе является выплата единовременного пособия при рождении первого ребенка, сообщил « Восток-Медиа » со ссылкой на данные Минсоцзащиты региона.

По информации ведомства, с начала 2025 года установленная сумма составляет 45 688 рублей. Получить данную выплату вправе женщины, ставшие матерью впервые, при условии наличия гражданства РФ и постоянного проживания в Хабаровском крае.

В течение 2025 года свыше двух тысяч молодых семей уже воспользовались возможностью оформить единовременную выплату. Общий объем финансовой поддержки — более 93 миллионов рублей.