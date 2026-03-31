Минпросвещения опровергло данные о планах ввести второй обязательный иностранный язык в школах
Обязательное изучение второго иностранного языка в старших классах российских школ не предусмотрено, заявили в Минпросвещения в ответ на запрос 360.ru. Так в ведомстве прокомментировали данные СМИ о том, что этот предмет станет обязательным для учеников с сентября 2027 года.
«Ранее в информационном пространстве распространялись сведения о якобы планируемом введении обязательного второго иностранного языка для учеников школ. Указанная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.
В связи с появившимися сообщениями в СМИ сообщаем, что обязательное изучение второго иностранного языка в старших классах школ не предусмотрено.
Минпросвещения
Также в министерстве подчеркнули, что этот предмет может изучаться по выбору обучающихся на основании заявления самих ребят либо их родителей (законных представителей) и при наличии в образовательной организации необходимых условий.