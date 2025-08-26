Минпромторг вынес на обсуждение законопроект о «российской полке»

Закон о «российской полке» для магазинов готовят к принятию к 1 марта 2026 года

Вводящий минимальную квоту на российские товары на витринах отечественных магазинов и маркетплейсов закон готовят к вступлению в силу с 1 марта 2026 года. Это следует из подготовленного законопроекта Минпромторга, опубликованного на портале нормативно-правовых актов .

На момент написания новости документ находится на стадии обсуждения и еще не поступил на рассмотрение в правительство.

Из-под закона вывели торговые сети с годовой совокупной выручкой менее двух миллиардов рублей, офлайн- и онлайн-магазины, торгующие только одной маркой товаров, и точки беспошлинной торговли.

Законопроект предусматривает, что магазины и торговые сети должны выделять места на полках на высоте от 80 до 160 сантиметров для отечественных непродовольственных товаров исходя из общей длины поверхности.

В отношении отдельных видов непродовольственных отечественных товаров правительство оставило за собой право предъявлять специальные требования к их размещению.

Торговые сети и маркетплейсы, которые получат право на установку «российской полки», получат и специальный знак «Флагман российской торговли».

В середине мая Минпромторг выступил в поддержку инициативы по регулированию работы маркетплейсов и введению для них ответственности за качество продаваемых товаров.

Обязанности интернет-магазинов пропишут в новом законе «О платформенной экономике».