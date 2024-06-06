Минпромторг РФ: механизм параллельного импорта будет действовать и в 2025 году

Директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что механизм параллельного импорта будет действовать и в 2025 году. Об этом написала «Газета.Ru» .

При этом представитель ведомства уточнил, что было принято решение сократить бренды.

«Мы договорились, что в 2025 году она также будет продолжена. Единственное — мы начали сокращать бренды», — сказал он.

Параллельный импорт, введенный в 2022 году, подразумевает под собой беспрепятственный ввоз товаров в Россию без разрешения правообладателей.