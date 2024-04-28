Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке сухариков и хлебцев | 360°

Общество 28 апреля 2024, 09:35 Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке сухариков и хлебцев Минпромторг предложил с 1 июля начать проводить маркировку сухариков и хлебцев РИА «Новости»

Читать 360 в

Минпромторг России предложил с 1 июля 2024-го по 28 февраля 2025 года провести эксперименты по маркировке хлебцев, сухариков и ряда других видов бакалейной продукции. Соответствующий проект постановления правительства опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство также предложило включить в эксперимент гренки, хрустящие хлебцы, корицу, гвоздику, ваниль, сушеные овощи и еще ряд других позиций.

Реклама

Авторы инициативы объяснили в пояснительной записке, что в настоящее время порядка 20% импортеров и производителей бакалейной продукции уже зарегистрировались в системе мониторинга как участники оборота пищевой продукции с необходимостью маркировки средствами идентификации.

«У ряда участников эксперимента есть опыт работы с маркировкой такого типа, понимание ее принципов и особенностей. Целью эксперимента является апробация достаточности и полноты механизмов маркировки отдельных видов бакалейной продукции для противодействия незаконному обороту, производству и ввозу указанной группы товаров», — добавили авторы инициативы.

Ранее Минпромторг предложил маркировать презервативы, имплантанты и медицинские маски