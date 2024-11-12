Минпромторг получил запрос от автодилеров о разработке закона о жизненном цикле машин

Письмо с инициативой по разработке проекта закона о жизненном цикле транспортных средств поступило в министерство промышленности и торговли РФ. Обращение на имя главы ведомства Антона Алиханова направили представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.
В РОАД отметили, что для юридического регулирования многих моментов взаимоотношений между производителями, дилерами и потребителями необходимо принять соответствующий закон на федеральном уровне.
Правовая норма будет регулировать весь жизненный цикл автомобиля с момента его выпуска с конвейера до утилизации. Этот мера поможет сделать авторитейл новой отраслью народного хозяйства, которая приносит значительные налоговые поступления.
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