Минпромторг подтвердил передачу российского бизнеса Knauf менеджменту

Немецкая компания Knauf — один из крупнейших производителей строительных материалов — передаст российский бизнес местному менеджменту. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

У компании останется возможность выкупить бизнес обратно в течение двух лет.

«Knauf принял решение о том, что передаст менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. Пятнадцать процентов от суммы оценки, но с опционом», — пояснил Евтухов.

О намерении немецкой компании передать менеджменту российские активы, чтобы сохранить рабочие места, стало известно еще в апреле.

Примерно тогда же СМИ писали, что стройкомпания, вероятно, косвенно участвует в восстановлении Мариуполя — для этих работ используют продукцию Knauf. Доследственную проверку по этому факту начала прокуратура Вюрцбурга. Подтверждений информации не было.