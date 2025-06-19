Минпромторг и Авито подписали меморандум о сотрудничестве

Минпромторг и Авито на полях Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о сотрудничестве. Цель документа — системная поддержка производителей самоходной техники.

«Мы являемся крупнейшей площадкой, на которой покупают новую технику с наработкой. И это позволит сделать рынок более прозрачным и доступным для всего российского бизнеса», — заявил старший управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.

На платформе будут продвигать машины из реестра отечественной продукции. Для продавцов создадут упрощенные объявления, а покупателям расскажут о характеристиках техники и возможных мерах господдержки.

Задача Минпромторга: сделать так, чтобы спрос на самоходные машины стал выше. Кроме того, министерство будет способствовать выпуску аналитических материалов для участников рынка. Ещё одна цель сотрудничества — «обеление» рынка спецтехники, а также налаживание коммуникации между производителем и потребителем.