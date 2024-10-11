Минприроды Удмуртии сообщило об отмене особого противопожарного режима в лесах региона

Власти Удмуртии отменили особый противопожарный режим в лесах региона. Об этом сообщил сайт «Сусанин», ссылаясь на пресс-службу минприроды республики.

Согласно данным ведомства, соответствующее решение приняли в связи со стабилизацией обстановки. Дополнительные требования ввели 24 мая 2024 года.

Как рассказал RT, на территории региона продолжает действовать пожароопасный период. Его отменят только после установления дождливой погоды.

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