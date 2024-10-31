Минприроды Свердловской области сообщило об окончании пожароопасного сезона
В Свердловской области пожароопасный сезон официально признали завершенным. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные министра природных ресурсов и экологии региона Дениса Мамонтова.
Он обратил внимание на успехи в использовании новой спецтехники, приобретенной для Уральской авиабазы по решению губернатора Евгения Куйвашева.
«Мы активно работали над профилактикой возгораний в лесах Свердловской области», — отметил глава ведомства.
По его словам, сотрудниками МЧС, лесничеств, полиции и администраций муниципалитетов были проведены порядка 15,5 тысячи рейдов, направленных на предотвращение нарушений пожарной безопасности.