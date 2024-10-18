Минприроды Ставрополья сообщило о создании новой природоохранной зоны

Охранную зону памятника природы «Камыш-Бурунский пойменный лес» создали в Ставропольском крае. Об этом сообщил сайт « Победа26 » со ссылкой на региональное минприроды.

Территория объекта охватывает площадь в 42 гектара. Местные власти взяли под контроль агроландшафты, а также долины рек Кума и Старая Кума.

По данным ведомства, соответствующее решение поможет восстановить и защитить реликтовый лес. Кроме того, меры позволят сохранить экосистему края, добавил RT.