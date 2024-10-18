Минприроды Ставрополья сообщило о создании новой природоохранной зоны
Охранную зону памятника природы «Камыш-Бурунский пойменный лес» создали в Ставропольском крае. Об этом сообщил сайт «Победа26» со ссылкой на региональное минприроды.
Территория объекта охватывает площадь в 42 гектара. Местные власти взяли под контроль агроландшафты, а также долины рек Кума и Старая Кума.
По данным ведомства, соответствующее решение поможет восстановить и защитить реликтовый лес. Кроме того, меры позволят сохранить экосистему края, добавил RT.
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